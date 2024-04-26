«Много скорых, всё оцеплено»: ВС РФ нанесли точный удар по ж/д станции в Балаклее

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Армия России нанесла удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области, когда шла выгрузка личного состава украинской армии из поезда. Такие данные предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Удар был нанесен вчера в 16.40 по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом всушников, стали разгружаться, и прилет. Сколько погибших и раненых — не известно, скорых много, все оцепили», — цитирует РИА Новости Лебедева.
Также вечером 25 апреля российские силы ударили по ж/д станции в поселке Удачное в ДНР, чем сорвали ротацию ВСУ и подвоз боекомплектов.
Кроме того, Лебедев добавил, что российским ударом по вокзалу в городе Смела Черкасской области был взорван военный состав во время прибытия. Также армия России нанесла удар по станции в поселке Боровая в Харьковской области. Однако последствия пока неизвестны.
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