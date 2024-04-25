ВС РФ уничтожили антенну ВСУ в Часовом Яре

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Российские войска нанесли удар по антенне ВСУ в Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР).
Отмечается, что в результате удара антенна была уничтожена.
Кадры публикует RT.
Ранее в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian признал, что западная помощь не сможет остановить продвижение российских войск. Также он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс России развивается стремительнее западного. В связи с этим, он призвал партнёров Киева наращивать объёмы производства оружия.
Также о продвижении ВС РФ порассуждал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, если войскам удастся удержать Очередино в ДНР, то это откроет им возможность продвинуться дальше на запад Украины.
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Кадры публикует RT.
Ранее в этот день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian признал, что западная помощь не сможет остановить продвижение российских войск. Также он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс России развивается стремительнее западного. В связи с этим, он призвал партнёров Киева наращивать объёмы производства оружия.
Также о продвижении ВС РФ порассуждал корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, если войскам удастся удержать Очередино в ДНР, то это откроет им возможность продвинуться дальше на запад Украины.
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Анастасия Чинкова