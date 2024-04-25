В Кривом Роге снова прозвучали взрывы

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Взрывы снова произошли в Кривом Роге, пишет издание «Страна».
Сообщения о взрывах в Днепропетровской области на юго-востоке Украины сообщалось меньше часа назад.
Подробностей происходящего не приводится. Местные власти не давали официальных комментариев о ситуации в регионе.
В настоящий момент в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Ранее председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель заявил, что на Украине готовят около тысячи радикально настроенных боевиков, с помощью которых хотят захватить приграничный населенный пункт в Белоруссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Подробностей происходящего не приводится. Местные власти не давали официальных комментариев о ситуации в регионе.
В настоящий момент в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Ранее председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель заявил, что на Украине готовят около тысячи радикально настроенных боевиков, с помощью которых хотят захватить приграничный населенный пункт в Белоруссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева