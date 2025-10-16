Многодетная мать из Татарстана провела 93 дня на СВО и стала ветераном

16 октября 2025, 13:50

Фото: iStock/zim286

Многодетная мать из Татарстана Алия Мубаракшина прошла службу в рамках СВО на Украине и получила статус ветерана. Об этом сообщает «Татар-информ».





До отправки на передовую Алия более 20 лет служила в МВД. На СВО она провела 93 дня, после чего вернулась к семье и своей гражданской деятельности.



После возвращения из зоны проведения спецоперации женщина стала участницей программы «Батырлар. Герои Татарстана». Сейчас она работает в сфере социальной защиты.





«Все эти этапы были нужны мне, чтобы набраться опыта и использовать его в своей жизни, – поделилась ветеран.