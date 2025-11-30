Многодетная мать-медик спасла жизнь бойцу, от которого отказались все
Военврач Наталья рассказала о спасении бойца с инсультом в зоне боевых действий
Военнослужащий российской армии с позывным Боцман перенёс инсульт во время боевой задачи. Военврач Наталья, мать четверых детей, оказала ему помощь.
Как сообщает «RT», медик заметила у бойца нетипичные симптомы и настояла на диагнозе «инсульт».
«У него были не классические признаки инсульта, поэтому там врачи начали говорить, что у него нет инсульта. Я настаивала, что есть. В итоге боец потерял сознание, стал задыхаться. Я его реанимировала и спасла жизнь», — рассказала женщина.По словам Натальи, родственники отказались заниматься восстановлением Боцмана. Медик сама организовала его реабилитацию и помогла ему заново научиться ходить и писать.
Многодетная мать начала как волонтёр в госпитале Лисичанска, а летом 2024 года заключила контракт. Она служила в ДНР и ЛНР, сопровождала сапёров. Фонд «Свои всегда рядом» сообщил, что Наталья продолжает помогать бойцам как волонтёр.