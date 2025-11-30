Многодетная мать-медик спасла жизнь бойцу, от которого отказались все

30 ноября 2025, 18:08

Военврач Наталья рассказала о спасении бойца с инсультом в зоне боевых действий

Фото: Istock/Cunaplus_M.Faba

Военнослужащий российской армии с позывным Боцман перенёс инсульт во время боевой задачи. Военврач Наталья, мать четверых детей, оказала ему помощь.





Как сообщает «RT», медик заметила у бойца нетипичные симптомы и настояла на диагнозе «инсульт».

«У него были не классические признаки инсульта, поэтому там врачи начали говорить, что у него нет инсульта. Я настаивала, что есть. В итоге боец потерял сознание, стал задыхаться. Я его реанимировала и спасла жизнь», — рассказала женщина.