Последствия удара ВСУ по Донецку попали на видео
Беспилотник ударил по жилому дому в Донецке
Серьезные повреждения получил жилой дом в Донецке после атаки дрона ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По данным корреспондента издания, минимум одна квартира на втором этаже превратилась в руины. Кроме того, зафиксированы повреждения перекрытий и фасада. Пострадали также небольшие частные дома, находившиеся рядом с эпицентром удара.
«У нас повреждена машина. Прилетело в двухэтажный дом», — цитирует РИА Новости местную жительницу.Рядом с поврежденным домом лежали обломки беспилотника, крылья которого исписаны фразами на украинском языке. Очевидцы утверждают, что двух человек после атаки увезла скорая помощь.