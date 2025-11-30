Последствия удара ВСУ по Донецку попали на видео

30 ноября 2025, 02:44

Беспилотник ударил по жилому дому в Донецке

Фото: istockphoto / Roman Novitskii

Серьезные повреждения получил жилой дом в Донецке после атаки дрона ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.





По данным корреспондента издания, минимум одна квартира на втором этаже превратилась в руины. Кроме того, зафиксированы повреждения перекрытий и фасада. Пострадали также небольшие частные дома, находившиеся рядом с эпицентром удара.



«У нас повреждена машина. Прилетело в двухэтажный дом», — цитирует РИА Новости местную жительницу.

