Окружение ВСУ под Северском, успехи ВС РФ на Краснолиманском и Харьковском направлениях: последние новости СВО на 30 ноября
Российские войска наращивают наступление на ключевых направлениях. На Сумском и Харьковском направлениях зафиксировано продвижение ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии, в том числе в районах Волчанска и Андреевки. На Северском и Краснолиманском направлениях идут тяжелые бои, российские подразделения создают угрозу окружения группировок ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ, активно поддерживаемые ударной авиацией и артиллерийскими системами увеличили зону своего контроля, углубившись на территорию Сумской области.
В районе населенного пункта Песковка в результате несоблюдения правил эксплуатации на объекте снабжения ВСУ произошла детонация крупного арсенала. Инцидент привел к человеческим жертвам среди украинских военных, обслуживавших склад.
Штурмовые отряды ВС РФ на пяти участках фронта успешно провели наступательные действия и смогли занять рубежи общей глубиной до 400 метров. В окрестностях Андреевки планировавшееся маневрирование боевых порядков 158-й отдельной механизированной бригады противника было пресечено скоординированными огневыми ударами.
Харьковская областьВ районе Волчанска и прилегающих территорий сохраняется напряженная оперативная обстановка. Подразделения противника предпринимают попытки закрепиться в восточной части города, однако их действия подвергаются массированным ударам с воздуха, артиллерийскому обстрелу и воздействию тяжелых огнеметных систем.
На левом берегу Волчанска штурмовые группы ВС РФ увеличили контролируемую территорию, заняв в ходе боев несколько кварталов частной жилой застройки с общим продвижением до 400 метров. В окрестностях Цегельного и в Вильче достигнуто успешное продвижение вперед на расстояние до 500 метров. На мелово-хатненском направлении авиационными средствами ВКС РФ были ликвидированы укрепленные позиции 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Митрофановки.
Купянское направлениеНа Купянском направлении продолжаются ожесточенные сражения за контроль над Купянском-Узловым. Для обеспечения успеха операций на южном участке фронта российским подразделениям требуется установить полный контроль над местностью в районе Загрызово–Подлиман. В настоящее время усилия сосредоточены на укреплении восточного фланга, где отмечается поступательное движение войск в направлении с северо-востока от Петропавловки.
Краснолиманское направлениеНа данном участке российские подразделения приближаются к окраинам Коровьего Яра, Александровки и Яровой, что свидетельствует о поступательном движении вперед. На правом фланге направления российские войска преодолели примерно половину расстояния между Боровской Андреевкой и Боровой, создавая угрозу последней рабочей переправе ВСУ на восточный берег реки Оскол. Это продвижение открывает потенциальный путь на Изюм.
С мест поступают сведения об освобождении населенного пункта Озерный и зачистке территории пляжа «Варадеро» восточнее Диброва. Тяжелые встречные бои продолжаются на рубеже Петровское – Карповка, где противник оказывает сопротивление. Активность врага фиксируется в районах Песчаного, Колесниковки, Новоплатоновки, а также в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.
Северское направлениеНа Северском направлении подразделения ВС РФ продолжают вести активные бои. Наступление развивается по оси Васюковка — Пазено с выходом на Никифоровку, что создает предпосылки для частичного охвата группировки ВСУ в этом районе. Для блокирования транспортных артерий противника, ведущих в Северск с южного направления, российским военным необходимо занять и закрепиться на рубеже Звановка – Свято-Покровское. В настоящее время российские бойцы закрепились на подступах к Свято-Покровскому. Продвижение на этом участке затруднено из-за особенностей ландшафта: на господствующих высотах в районе населенного пункта противником была создана линия хорошо укрепленных инженерных сооружений.
Покровское направлениеНа данном направлении российские подразделения продолжают наращивать тактический успех, закрепляя контроль над освобожденными территориями и оказывая планомерное давление на оборону противника. Установлен полный контроль над территорией Шахты №1 в районе Котлино-Удачное. Противник использовал промышленные постройки этого объекта в качестве мощного укрепрайона и наблюдательного пункта, однако теперь этот ключевой узел обороны нейтрализован.
В Красноармейске (Покровске) штурмовые отряды продолжают успешно продвигаться в восточной части города и в микрорайоне Динас. В то же время в Димитрове (Мирнограде) противник отступает из микрорайонов Восточный и Западный, а также теряет позиции на юге города. Населенный пункт Софиевка был успешно заблокирован с севера. В результате гарнизон ВСУ в этом районе полностью утратил доступ к линиям снабжения. Единственный оставшийся маршрут, ведущий к мосту в Торецкое, находится под постоянным огневым воздействием артиллерии ВС РФ.