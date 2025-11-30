Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами РФ

30 ноября 2025, 07:26

Российские силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над несколькими регионами России и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.