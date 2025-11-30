Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами РФ
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над несколькими регионами России и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, над Ростовской областью сбили 16 дронов, над Краснодарским краем — семь, над Белгородской областью — три, над Курской — один. Шесть беспилотников уничтожены над акваторией Чёрного моря.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: