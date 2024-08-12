Власти закрыли въезд в Краснояружский район Белгородской области

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Власти Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район из-за напряжённой обстановки. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов в своём Telegram-канале.
Напомним, что в понедельник, 12 августа, в Краснояружском районе началась эвакуация граждан из-за нарастающей активности украинских войск.
Миськов обратился к гражданам и заявил, что оперативная обстановка в районе продолжает оставаться напряжённой. В связи с этим властями было принято решение полностью закрыть въезд в муниципалитет.
По словам главы района, эта вынужденная мера позволит обеспечить безопасность граждан.
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Миськов обратился к гражданам и заявил, что оперативная обстановка в районе продолжает оставаться напряжённой. В связи с этим властями было принято решение полностью закрыть въезд в муниципалитет.
По словам главы района, эта вынужденная мера позволит обеспечить безопасность граждан.
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Анастасия Чинкова