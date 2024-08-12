ВС РФ выбили украинцев из Беловского района, реакция местных властей

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Врио заместителя председателя правительства Курской области, Евгений Лобов, сообщил, что Беловский район Курской области находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации.
В эфире программы «Соловьев Live» он отметил, что районный центр Беловского района остается спокойным, несмотря на присутствие диверсионных групп на окраинах и границе с Суджанским районом.
Ранее, утром 12 августа, региональный оперштаб принял решение о вывозе жителей Беловского района. Глава района, Николай Волобуев, описал обстановку как напряженную и призвал оставшихся жителей покинуть район.
Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек предприняли наступление на территории Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Согласно информации Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении украинские войска понесли значительные потери: более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
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«Районный центр Беловского района не занят. На окраинах и на границе с Суджанским районом, диверсионные группы, безусловно, присутствуют, но в самом районе спокойно … Повторюсь, что касается Беловского района, то его контролируют войска наших вооружённых сил», - рассказал Лобов.
Ранее, утром 12 августа, региональный оперштаб принял решение о вывозе жителей Беловского района. Глава района, Николай Волобуев, описал обстановку как напряженную и призвал оставшихся жителей покинуть район.
Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек предприняли наступление на территории Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Согласно информации Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении украинские войска понесли значительные потери: более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
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Елена Перлова