ВС РФ выбили украинцев из Беловского района, реакция местных властей

Украинская группировка установила контроль над 28 населенными пунктами в приграничном регионе. Одновременно с этим Минобороны РФ заявляет о рекордных суточных потерях противника, а президент России Владимир Путин сообщил об успешно развивающемся наступлении ВС РФ на всей линии фронта. О том, что происходит в российском приграничье на самом деле расскажет редакция «Радио 1».