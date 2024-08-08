Многодетному бойцу СВО отказали в выплатах из-за его многолетней службы

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Челябинские чиновники отказали в выплатах участнику СВО Андрею Щербакову из-за его многолетней службы. Об этом сообщает издание Ura.Ru, ссылаясь на объяснение пресс-службы министерства социального развития региона.
Отмечается, что Щербаков является многодетным отцом и служит в рядах ВС РФ на Украине, однако семье отказали в выплате, положенной бойцам. По словам жены военного Анны, её муж находится на передовой с 2022 года, а общий стаж службы по контракту в российской армии составляет порядка 20 лет. Новый контракт с Минобороны он заключил в сентябре 2022 года на 12 лет.
Именно это, по словам чиновников, и стало причиной отказа в выплатах. Щербаков много лет служит в рядах ВС РФ, поэтому на момент продления контракта он не состоял на воинском учёте в военных комиссариатах Челябинской области, а также не был отобран пунктом отбора на военную службу по контракту.
В пресс-службе добавили, что выплаты полагаются только тем военным, которые заключили контракт с оборонным ведомством впервые и через пункт отбора.
При этом жена военного не согласилась с вынесенным решением, отметив, что в других регионах таким военным выплачивают деньги за участие в СВО. При этом она не уточнила, собирается ли обращаться в суд или прокуратуру для решения данного вопроса.
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Именно это, по словам чиновников, и стало причиной отказа в выплатах. Щербаков много лет служит в рядах ВС РФ, поэтому на момент продления контракта он не состоял на воинском учёте в военных комиссариатах Челябинской области, а также не был отобран пунктом отбора на военную службу по контракту.
В пресс-службе добавили, что выплаты полагаются только тем военным, которые заключили контракт с оборонным ведомством впервые и через пункт отбора.
При этом жена военного не согласилась с вынесенным решением, отметив, что в других регионах таким военным выплачивают деньги за участие в СВО. При этом она не уточнила, собирается ли обращаться в суд или прокуратуру для решения данного вопроса.
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Анастасия Чинкова