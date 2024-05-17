«Многое будет висеть на волоске»: В США забеспокоились из-за отчаянного решения ВСУ

Украинские чиновники присваивают себе гуманитарную помощь, предназначенную жителям Херсона, а также пытаются нажиться на эвакуации. Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град» в беседе с РИА Новости.