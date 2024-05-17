«Многое будет висеть на волоске»: В США забеспокоились из-за отчаянного решения ВСУ

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ВСУ вынуждены изматывать свои лучшие бригады, постоянно перебрасывая элитные подразделения вдоль фронта. Об этом сообщили аналитики Роб Ли и Майкл Кофман для газеты The New York Times.
По их мнению, «украинские войска и без того сильно растянуты». Привлекая лучшие подразделения к обороне Харькова другие участки фронта ослабевают.
С осени прошлого года Украина столкнулась с тремя проблемами: нехваткой живой силы, боеприпасов, а также укреплений. Ситуация с укреплениями улучшилась, а новый пакет американской помощи должен облегчить нехватку боеприпасов. Однако проблема с нехваткой живой силы остается, указано в статье.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.
Ранее в Верховной Раде Украины призвали к расстрелам на фоне обострения ситуации в городе Волчанск Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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С осени прошлого года Украина столкнулась с тремя проблемами: нехваткой живой силы, боеприпасов, а также укреплений. Ситуация с укреплениями улучшилась, а новый пакет американской помощи должен облегчить нехватку боеприпасов. Однако проблема с нехваткой живой силы остается, указано в статье.
«В ближайшие месяцы многое будет висеть на волоске», — заявили эксперты.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.
Ранее в Верховной Раде Украины призвали к расстрелам на фоне обострения ситуации в городе Волчанск Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова