Зеленский признал возможность потери Харькова

Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, РФ не сможет занять Харьков», — сказал он.
Президент Украины добавил, что Киев не может позволить себе утратить контроль над городом.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова