В ВСУ сообщили об отходе из сел в районе Купянска

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Генштаб ВСУ сообщил об отходе войск из сел в районе Купянска Харьковской области. Об этом пишет РБК.
Сообщается о сражениях, идущих близ сел в Купянском районе, а также расположенных на территории ЛНР. Бои ведутся в направлениях Котляровка — Песчаное, Кисловка — Ивановка, Ковалевка — Новоегоровка и Куземовка — Стельмаховка.
В отдельных районах из-за интенсивного огня украинские подразделения были вынуждены «перегруппироваться на более выгодные позиции».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В отдельных районах из-за интенсивного огня украинские подразделения были вынуждены «перегруппироваться на более выгодные позиции».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова