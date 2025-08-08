Достижения.рф

Многоквартирный дом в окрестностях Сочи получил повреждения после атаки дронов

Фото: iStock/Standart

В окрестностях Сочи многоквартирный жилой дом получил повреждения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своём Telegram-канале.



Глава Сочи призвал местных жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. В частности, тем, кто проживает вблизи береговой линии, рекомендовано оставаться в помещениях без окон и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отражала атаку беспилотников ВСУ. В 21:07 мск поступило сообщение об отмене сигнала о беспилотной опасности.

Анастасия Чинкова

