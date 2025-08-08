В аэропорту Сочи задерживается вылет 25 рейсов после введения ограничений

08 августа 2025, 17:23

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В международном аэропорту Сочи после введенных ограничений задерживается на вылет 25 рейсов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.





Росавиация вводила ограничения на фоне опасности атаки БПЛА на регион с 13:00 до 16:00 по московскому времени.





«На текущий момент вылет 25 рейсов задержан более чем на 2 часа», — говорится в сообщении пресс-службы.