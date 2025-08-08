Посетителей пляжей в Сочи экстренно эвакуируют из-за угрозы атаки дронов ВСУ
Гостей и жителей Сочи экстренно эвакуируют с городских пляжей из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Ранее мэр города Андрей Прошунин сообщал о работе систем ПВО в Сочи и отражении атак дронов. Также об опасности предупредили жителей и гостей федеральной территории Сириус.
Отмечается, что людей просят пройти в укрытия. Отдыхающих в отелях граждан сопровождают сотрудники гостиниц, которые отводят их в безопасные места.
Ранее сообщалось, что ограничения на приём и выпуск рейсов введены в недавно открывшемся аэропорту Геленджика
Читайте также: