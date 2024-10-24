«Раненые, в форме, на костылях»: бойцы СВО собрались на похоронах сослуживца под Волгоградом

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В поселке Светлый Яр Волгоградской области собралось огромное число участников спецоперации, которые прибыли на похороны своего сослуживца. Об этом пишет V1.ru.
По словам вдовы, мужчина получил повестку в сентябре 2022 года. Тогда он принял решение отправиться в зону проведения спецоперации.
За время службы он дважды был в отпуске, однако всегда хотел вернуться обратно, вспоминает женщина.
Ранее сообщалось, что жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником спецоперации. Машину с гробом военного ВС РФ сопровождала колонна из 60 автомобилей.
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За время службы он дважды был в отпуске, однако всегда хотел вернуться обратно, вспоминает женщина.
«Его ребята очень уважали, и многие смогли приехать сегодня на похороны. Раненые, в форме, на костылях — приехали проститься», — рассказала вдова российского бойца.
Ранее сообщалось, что жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником спецоперации. Машину с гробом военного ВС РФ сопровождала колонна из 60 автомобилей.
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Элина Позднякова