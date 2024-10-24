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На странице своего военного билета один из бойцов российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам. Об этом информирует «Российская газета», ссылаясь на Telegram-канал Battle_Z_Sailor.
Отмечается, что сообщение, оформленное в виде стихотворения, было написано в разделе «Особые отметки», где фиксируются данные о выданном военнослужащему оружии и снаряжении.
Согласно данным Telegram-канала BattleZSailor, документ, вероятно, принадлежал морпеху, чьи задачи в горячих точках специальной военной операции считаются одними из самых сложных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что добровольцы «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно данным Telegram-канала BattleZSailor, документ, вероятно, принадлежал морпеху, чьи задачи в горячих точках специальной военной операции считаются одними из самых сложных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что добровольцы «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова