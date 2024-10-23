«Рабство в условиях СВО»: куда пропадают российские бойцы и при чем тут «Ахмат»

Фото: iStock/Diy1
В условиях украинского конфликта все чаще выявляются случаи торговли людьми и принудительного труда. Как российские военные попадают в рабство рассказала президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева, ее слова передает «Лента.ру».
Она объяснила, что злоумышленники крадут у возвращающихся домой бойцов спецоперации деньги, а после сами вызываются помочь, предлагая подработку. Или же военных выводят из строя лекарствами или газовыми баллончиками.
По ее словам, в декабре 2023 года в «Альтернативу» за помощью обратилась сестра бойца СВО Михаила, который перестал отвечать на звонки перед возвращением домой. Волонтеры пытались найти его, однако из-за запрета на публикацию личных данных действующих военнослужащих они не могли получить информацию в ВС РФ о его статусе. Пропавший вышел на связь с родными на Новый Год.
Он рассказал, что в ноябре он покинул зону проведения спецоперации и решил отметить это дело с сослуживцами. Очнулся военный в Ростове-на-Дону без денег. Незнакомец предложил ему немного заработать, ухаживая за скотом. Но зарплату ему не платили и выходить на связь с родственниками запрещали. Так Михаил оказался в трудовом рабстве. Он пытался сбежать дважды. Первый раз его поймали, вторая попытка оказалась удачной. 1 января мужчина смог добраться до ближайшего населенного пункта, откуда позвонил сестре. На сегодняшний день Михаил находится дома.
Другой военный попал в рабство после того, как на вокзале с ним познакомились двое мужчин в военной форме. Они представились бойцами «Ахмата» и предложили подписать контракт. Антон согласился, и его отвезли в дом, где сильно избили, выбив два зуба и сломав ребро.
Еще одна похожая история приключилась с бойцом СВО. Он поехал в гости к своему другу в Дагестан, однако найти его не смог, а денег на обратную дорогу не было. Он нашел объявление, где предлагалась вакансия скотника с зарплатой в 50 тысяч рублей. Военный позвонил и попал в рабство к Гаруму Джагумову. У Андрея отобрали паспорт, денег не платили и морально унижали. Когда выяснилось, что мужчина исповедует ислам, отношение к нему изменилось в лучшую сторону, но зарплату так и не платили. Через три месяца Андрей смог сбежать. Он пешком дошел до Махачкалы и смог связаться с волонтерами, которые помогли ему вернуться домой.
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«Дальше все традиционно — контроль, лишение свободы передвижения, жесточайшая эксплуатация, угрозы, избиения. И новизна состоит лишь в специфике географического перемещения к линии фронта», — рассказала Грачева.
По ее словам, в декабре 2023 года в «Альтернативу» за помощью обратилась сестра бойца СВО Михаила, который перестал отвечать на звонки перед возвращением домой. Волонтеры пытались найти его, однако из-за запрета на публикацию личных данных действующих военнослужащих они не могли получить информацию в ВС РФ о его статусе. Пропавший вышел на связь с родными на Новый Год.
Он рассказал, что в ноябре он покинул зону проведения спецоперации и решил отметить это дело с сослуживцами. Очнулся военный в Ростове-на-Дону без денег. Незнакомец предложил ему немного заработать, ухаживая за скотом. Но зарплату ему не платили и выходить на связь с родственниками запрещали. Так Михаил оказался в трудовом рабстве. Он пытался сбежать дважды. Первый раз его поймали, вторая попытка оказалась удачной. 1 января мужчина смог добраться до ближайшего населенного пункта, откуда позвонил сестре. На сегодняшний день Михаил находится дома.
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Другой военный попал в рабство после того, как на вокзале с ним познакомились двое мужчин в военной форме. Они представились бойцами «Ахмата» и предложили подписать контракт. Антон согласился, и его отвезли в дом, где сильно избили, выбив два зуба и сломав ребро.
«Потом военному сказали, что теперь он будет работать на стройке или дворником, а на следующее утро его уже вывезли на работу. Правда, как только Антон вышел из машины, он сразу сбежал, и сейчас в безопасности», — рассказала Грачева.
Еще одна похожая история приключилась с бойцом СВО. Он поехал в гости к своему другу в Дагестан, однако найти его не смог, а денег на обратную дорогу не было. Он нашел объявление, где предлагалась вакансия скотника с зарплатой в 50 тысяч рублей. Военный позвонил и попал в рабство к Гаруму Джагумову. У Андрея отобрали паспорт, денег не платили и морально унижали. Когда выяснилось, что мужчина исповедует ислам, отношение к нему изменилось в лучшую сторону, но зарплату так и не платили. Через три месяца Андрей смог сбежать. Он пешком дошел до Махачкалы и смог связаться с волонтерами, которые помогли ему вернуться домой.
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Элина Позднякова