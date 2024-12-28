МО: Бойцы ВДВ из Крыма штурмом взяли опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Парни младше 18 лет массово покидают Украину. На западе страны уже организованы целые туры по выезду подростков накануне их совершеннолетия. Об этом заявила доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец, ее слова приводит украинское издание «Страна».

«В западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет в направлении Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а скорее, чтобы спастись от мобилизации», — заявила Купец.

По ее словам, в Словакии украинские школьники не имеют проблем с поступлением в школы. Она добавила, что иногда матери вывозят сыновей-подростков в Европу, а сами возвращаются на Украину.