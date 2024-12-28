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Бойцы Донского казачьего полка Воздушно-десантных войск России из крымской Феодосии штурмом взяли опорный пункт ВСУ. Он был оборудован в полуразрушенном доме в одном из приграничных районов Курской области.
Об атаке десантников рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. Украинские солдаты были обнаружены в подвале здания в ходе разведки. В ходе наблюдения с воздуха удалось выяснить огневые средства противника. Штурмовая группа получила координаты места, определила порядок боевой работы и выдвинулась в указанный район.
Сначала противник подвергся деморализующему артиллерийскому удару. Затем, подавив огневые точки ВСУ, десантники пошли на штурм. В ходе атаки опорный пункт противника был взят, российские бойцы произвели зачистку здания. Часть украинских военных сложила оружие. Те, кто оказал сопротивление, были уничтожены.
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Александр Бойцов