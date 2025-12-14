МО: Бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области
Армия России взяла под контроль населенный пункт Варваровка в Запорожской области. Об этом 14 декабря сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление в глубину обороны противника и завершили освобождение села.
По информации министерства, в ходе боев поразили личный состав и технику двух штурмовых бригад и полков ВСУ, а также бригады морской пехоты и теробороны в районах Андреевки и Гавриловки (Днепропетровская область), Воздвижевки, Гуляйполя, Косовцева, Любицкого и Терноватого (Запорожская область).
Как утверждают в МО, украинская сторона потеряла более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
