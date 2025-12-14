Активное наступление ВС РФ под Гуляйполем, блокада остатков ВСУ в Северске: последние новости СВО на 14 декабря
На основных направлениях СВО подразделения ВС РФ продолжают методичное наступление, добиваясь локальных тактических успехов. В то же время украинские вооружённые силы демонстрируют упорное сопротивление, активно используя артиллерию, мобильные штурмовые группы и западную технику. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьЗа минувшие сутки на Сумском направлении штурмовые группы ВС РФ улучшили позиции, продвинувшись на нескольких участках до 550 метров. Огневое поражение позиций ВСУ в районах Кондратовки, Андреевки, Садков велось комплексно с применением авиации, тяжелой артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Российская артиллерия и операторы беспилотников также ведут эффективную работу по позициям противника в районе сел Рыжевка и Искрисковщина.
Согласно данным с мест, украинские части на данном направлении перешли к обороне, исчерпав наступательные возможности. Командование ВСУ занимается накоплением резервов и попытками переброски подразделений, однако это приводит к формированию несработанных сводных групп, несущих значительные потери. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не отмечено.
Харьковская областьНа Харьковском направлении подразделения ВС РФ продолжают вести активные наступательные действия, развивая тактический успех на нескольких участках. В районе Волчанска и прилегающих лесных массивов идут напряженные бои. Российские штурмовые отряды, преодолевая сопротивление, закрепились в районе Волчанских Хуторов, заняв несколько зданий и улучшив позиции.
На Хатненском участке фронта, в полосе от Мелового до Хатнего, подразделениям ВС РФ удалось прорвать оборону противника. В результате наступления заняты новые рубежи, общее продвижение составило до 600 метров. На западном фланге, в лесном массиве у Лимана, также достигнут тактический успех. Захвачены две укрепленные позиции украинских сил вместе со складами вооружения и боеприпасов.
Купянское направлениеНа данном направлении сохраняется напряженная обстановка. Российские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои, отражая настойчивые попытки противника атаковать позиции ВС РФ в Купянске. Основные усилия украинской стороны сосредоточены на флангах, откуда ведутся попытки штурма городской черты. Ключевым пунктом сражения остается пригородный железнодорожный узел, где столкновения носят особенно ожесточенный характер.
Очередная попытка наступления в одном из секторов (вблизи села Московка) была пресечена, атакующие группы отброшены на исходные позиции. Российские военные сохраняют устойчивость обороны, контролируя критически важные рубежи. Противник, неся потери, продолжает наращивать давление, однако прорвать линию обороны не может.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения ведут наступление, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением противника. Основные столкновения сосредоточены в районах населенных пунктов Приморское и Степногорск, где идут напряженные уличные бои. Развивая тактический успех, российские штурмовые группы осуществляют планомерное движение в сторону села Лукьяновское. На севере населенного пункта Новоданиловка продолжается тяжелое сражение за контроль над ключевыми кварталами и укреплениями.
Гуляйпольское направлениеШтурмовые подразделения ВС РФ, преодолевая упорное сопротивление, ведут бои на ближних подступах Гуляйполя, наступая с юго-восточного и северо-западного направлений. Параллельно осуществляется операция по охвату города с фланга. На севере направления продолжаются тяжелые бои за контроль над селом Варваровка.
На вспомогательном Ореховском участке сражения переместились в северные кварталы Новоданиловки. Развивая достигнутый результат, российские военные выдвинулись к следующему рубежу — селу Лукьяновское. Не снижается интенсивность столкновений в населенных пунктах Приморское и Степногорск, где противник цепляется за каждый рубеж. За последние дни в результате активных действий ВС РФ освобождена территория площадью более 12 км². Российские войска сохраняют высокий темп наступления, создавая угрозу окружения для украинских группировок в районе Гуляйполя.
Покровсвкое направлениеВ районе населенного пункта Димитрово операция по блокированию украинской группировки вступает в завершающую фазу. Попытка прорыва одной из групп на легкой технике была пресечена. На подступах к Красноармейску (Покровску) сорваны две отдельные попытки наступления сил ВСУ. В первом случае была отбита атака из района села Светлое. Во втором — остановлена мобильная группа на мотоциклах при поддержке бронетехники, пытавшаяся пробиться к северным окраинам города. Активные боестолкновения продолжаются в районе населенных пунктов Панковка, Владимировка и Софиевка.
Северское направлениеПодразделения ВС РФ в Северске завершили зачистку окраин города и продолжают развитие наступления на западных подступах. Пути снабжения и отхода для украинской группировки, оставшейся в городе, перерезаны. Российские военные установили огневой контроль над ключевой трассой на Славянск и осложнили использование грунтовых дорог, что привело к блокаде остатков войск противника.
Основные боевые действия ведутся на северном и южном флангах данного направления. В районе Свято-Покровского продолжаются атаки российских подразделений по взятию господствующих высот на северных подступах к населённому пункту. Кроме того, ведётся штурм мощных укреплённых позиций противника в районе Закотного. Одновременно российские войска вошли в населённый пункт Ильичёвка (Озёрное), заблокировали дороги в сторону села Диброва и ведут бои за местные опорные пункты.