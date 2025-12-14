Бойцы ВС РФ отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска
Подразделения группировки войск ВС РФ «Южная» перекрыли пути отхода оставшимся украинским подразделениям из Северска в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости офицер-разведчик группы.
Ранее стало известно, что на ключевых направлениях СВО подразделения российских ВС продолжают планомерное продвижение, достигая локальных тактических результатов. Одновременно украинские силы оказывают упорное сопротивление, активно задействуя артиллерию, мобильные штурмовые группы и поставленную Западом технику.
«Из-за огневого контроля основных трасс из Северска и сложившихся непогодных условий противник не может использовать грунтовые дороги для отступления», — сказал офицер Южной группировки ВС России.
