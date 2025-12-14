Силы ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ

14 декабря 2025, 07:46

Силы ПВО сбили 141 беспилотник ВСУ над 14 регионами России за ночь

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 13 на 14 декабря силы ПВО сбили 141 беспилотник ВСУ над 14 регионами России. Об этом сообщило Минобороны страны в своем телеграм-канале.





Атака была отражена в период с 23:00 субботы до 07:00 воскресенья. Так, 35 дронов подавили в Брянской области, 32 — над Крымом, 22 — в Краснодарском крае. Еще 15 нейтрализовали в Тульской области, 13 — в Калужской, семь — в Курской, по четыре — в Рязанской и Ростовской областях, три — в Белгородской, два — в Ленинградской. По одному БПЛА уничтожили в Смоленской, Псковской, Новгородской и Московской областях.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — добавили в ведомстве.