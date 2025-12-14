Силы ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ
Силы ПВО сбили 141 беспилотник ВСУ над 14 регионами России за ночь
В ночь с 13 на 14 декабря силы ПВО сбили 141 беспилотник ВСУ над 14 регионами России. Об этом сообщило Минобороны страны в своем телеграм-канале.
Атака была отражена в период с 23:00 субботы до 07:00 воскресенья. Так, 35 дронов подавили в Брянской области, 32 — над Крымом, 22 — в Краснодарском крае. Еще 15 нейтрализовали в Тульской области, 13 — в Калужской, семь — в Курской, по четыре — в Рязанской и Ростовской областях, три — в Белгородской, два — в Ленинградской. По одному БПЛА уничтожили в Смоленской, Псковской, Новгородской и Московской областях.
«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — добавили в ведомстве.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.