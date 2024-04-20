МО: два воздушных шара ВСУ уничтожены над Московской и Тульской областями

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Два украинских малоразмерных воздушных шара сбиты над Московской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что украинские войска планировали совершить террористическую атаку с помощью уничтоженных летательных аппаратов.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что минувшей ночью над несколькими регионами страны дежурными средствами ПВО было сбито 50 беспилотников. Речь идёт о Московской, Калужской, Рязанской, Белгородской и других областях.
Губернатор Белгородской области 20 апреля сообщал, что в результате украинского удара по селу Таволжанка погибла беременная местная жительница. Её ранило осколком снаряда на улице. От полученных травм она скончалась в больнице.
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Анастасия Чинкова