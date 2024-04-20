Средства ПВО сбили несколько беспилотников в Калужской области

Фото: Минобороны РФ
Дежурные средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что обломки сбитых дронов упали вдали от населённых пунктов.
Предварительно сообщается, что никто не пострадал, разрушений нет.
На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.
Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью системы ПВО сбили 50 беспилотников в нескольких регионах страны. Речь идёт о Белгородской, Липецкой, Калужской, Московской, Рязанской и других областях.
Читайте также:
Три украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью
На кременской участок фронта прибыло новое пополнение операторов БПЛА «Ахмат»
Артамонов: В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов
Анастасия Чинкова