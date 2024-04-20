Артамонов: В Липецкой области обнаружили обломки двух летательных аппаратов

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В двух районах Липецкой области обнаружили обломки летательных аппаратов, об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.
«В Хлевенском районе и Воловском округе обнаружены обломки двух летательных аппаратов. Предварительно это метеозонды. Специалисты работают на местах обнаружения», — написал Артамонов.
По словам губернатора, обломки упали в безлюдном месте. В результате их падения никто не пострадал, разрушений также нет.
Артамонов также уточнил, что системы подавления и обнаружения находятся в постоянной готовности.
Напомним, под обстрелом Белгородской области со стороны ВСУ погибла беременная женщина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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