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Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по району расположения личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ,
Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по обнаруденным в ходе развелки целям Вооруженных сил Украины. После этого пилоты благополучно вернулись в точку взлета. Служба разведки сообщила, что заданные цели уничтожены.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ в Курской области. По его словам, в течение дня были атакованы две боевые бронированные машины (ББМ), миномет с боеприпасами и тяжелый дрон «Баба Яга».
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Александр Климов