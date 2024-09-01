Вертолет Ми-28НМ нейтрализовал скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области

Бойцы ВСУ застрелили монаха в спину во время атаки на Курскую область. Также поступили сообщения о случаях расстрела детей и мирных жителей украинскими боевиками. Какие еще факты зверства с украинской стороны вспыли и что известно о ЧВК «Медведь», которая будет переброшена из Африки на курское приграничье расскажет редакция «Радио 1».