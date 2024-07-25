МО: Группировка войск «Запад» за сутки взяла штурмом 35 опорных пунктов ВСУ

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Военнослужащие российской группировки «Запад» за прошедшие сутки взяли штурмом 35 опорных пунктов ВСУ. Об этом начальник пресс-центра группировки Иван Бигма рассказал в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что овладеть пунктами удалось благодаря активным, успешным действиям мотострелковых подразделений.
Кроме того, военные при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе украинских войск и технике 144-ой пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения «Азов»* вблизи населённых пунктов Купянск, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Червона Диброва.
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Анастасия Чинкова