РСЗО «Торнадо-Г» в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Днепр» в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций ведения огня для избежания ударов ВСУ. Об этом в беседе с журналистами сообщил командир реактивной батареи с позывным «Урал».