РСЗО «Торнадо-Г» в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций

Фото: Минобороны РФ
Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Днепр» в Запорожской области за день могут сменить до 20 позиций ведения огня для избежания ударов ВСУ. Об этом в беседе с журналистами сообщил командир реактивной батареи с позывным «Урал».
Он рассказал, что боекомплект «Торнадо-Г» состоит из 40 ракет, что позволяет вести огонь по объектам ВСУ с разных точек, не тратя времени на дозарядку. За день такие расчёты могут сменить огневую позицию около 20 раз.
Также «Урал» рассказал, что беспилотники ВСУ постоянно пытаются атаковать российские РСЗО, а бывают и ситуации, когда приходится работать под наблюдением дронов.
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Анастасия Чинкова