В России разработали комплекс «охоты» за операторами дронов ВСУ

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В России разработали комплекс «охоты» за украинскими операторами беспилотников по названием «Кобра», выполненный в форме карманной игровой приставки. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил разработчик изделия, создатель мобильной системы РЭБ «Волнорез» Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).
Он рассказал, что «Кобра» способна вычислять сигнал расчетов украинских операторов дронов и их ретрансляторов, после чего наносить координаты их местоположения на карту в режиме реального времени.
Изделие выполнено в малом формате и напоминает приставку PSP, что делает его удобным в использовании.
Также разработчик указал на актуальность данной разработки. В настоящее время операторы БПЛА являются одними из главных целей в зоне СВО, однако обнаружить их нелегко.
Сейчас «Кобра» проходит испытания и дорабатывается, после чего она поступит в серийное производство.
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Изделие выполнено в малом формате и напоминает приставку PSP, что делает его удобным в использовании.
Также разработчик указал на актуальность данной разработки. В настоящее время операторы БПЛА являются одними из главных целей в зоне СВО, однако обнаружить их нелегко.
Сейчас «Кобра» проходит испытания и дорабатывается, после чего она поступит в серийное производство.
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Анастасия Чинкова