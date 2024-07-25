В России разработали комплекс «охоты» за операторами дронов ВСУ

В России разработали комплекс «охоты» за украинскими операторами беспилотников по названием «Кобра», выполненный в форме карманной игровой приставки. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил разработчик изделия, создатель мобильной системы РЭБ «Волнорез» Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).