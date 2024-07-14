ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР

Фото: iStock/macky_ch
Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в настоящее время бойцы ВС РФ проводят его зачистку и разминирование. Иных подробностей в Минобороны РФ не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» взяли в плен троих военных ВСУ
Группировка «Запад» с первого выстрела уничтожила расчёт БПЛА ВСУ
В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ
Екатерина Коршунова