МО: Ночью силы ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью

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В ночь на 12 мая дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Кроме того, сбиты либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) шесть беспилотников ВСУ.
Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что несколько попыток террористических атак на российские регионы были успешно пресечены. Три украинских дрона были уничтожены над Брянской областью, два — над Липецкой, а ещё один — над Волгоградской.
Сегодня, 12 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что обломки сбитого БПЛА упали на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего на предприятии возник пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано, обошлось без жертв, уточнил глава региона.
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Александр Бойцов