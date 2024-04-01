«Мост вышел из чата»: ВС РФ уничтожили мост в Гуляйполе, по которому шло снабжение ВСУ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Российские военные взорвали мост в городе Гуляйполе в Запорожской области, по которому снабжались подразделения ВСУ. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, удар по важному для ВСУ мосту был нанесён авиацией 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторов БПЛА группировки «Восток».
Он пояснил, что именно через уничтоженный мост осуществлялось основное снабжение подразделений ВСУ на данном участке запорожского фронта.
Читайте также:
Рогов рассказал об отношении людей на Украине к личности Владимира Путина
Рогов: Залужный отправлен в Британию «на передержку»
«Много кукарекает, но не клюёт»: Рогов высказался о позиции западных политиков по Украине
«Авиаударом в Гуляйполе Запорожской области уничтожен важный для боевиков ВСУ мост. Мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций бандеровцев», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Читайте также:
Рогов рассказал об отношении людей на Украине к личности Владимира Путина
Рогов: Залужный отправлен в Британию «на передержку»
«Много кукарекает, но не клюёт»: Рогов высказался о позиции западных политиков по Украине
Элина Позднякова