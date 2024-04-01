ВСУ вынуждены всё больше отступать из-за натиска ВС РФ

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Продвижение армии России вынуждает украинских военных ещё сильнее отступать. Такое заявление сделал полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, его слова передаёт CNN.
«У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки. Это также может случиться в районе города Харьков», — считает Лейтон.
Он уточнил, что именно здесь ВСУ находятся в самой тяжёлой ситуации и при сложившихся обстоятельствах украинские военные будут вынуждены всё дальше отступать.
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