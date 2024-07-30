МО: расчеты САУ «Гиацинт» поразили опорные пункты ВСУ в районе Старомайорского

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Расчеты САУ «Гиацинт» поразили опорные пункты ВСУ в районе Старомайорского. Об этом сообщает Минобороны России.
«Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" артиллерийского соединения группировки войск "Восток" из Приморского края нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ севернее населенного пункта Старомайорское в районе Времевского выступа», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что приморский расчет 152-мм САУ «Гиацинт» поддерживал штурмовиков и подбил вражескую САУ «Богдана», а уже «Ланцет» добил ее. Артиллеристы выбирают замаскированные позиции, специальное время или плохую погоду, чтобы не раскрыть свое местонахождение.
«Стараемся выбирать такое время, когда более-менее сумерки, либо очень плохая погода — дождь, туман, плохая видимость», — поделился механик-водитель САУ с позывным «Стальной».
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Элина Позднякова