ВС РФ ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожили американскую РСЗО MLRS

Видео: Минобороны РФ
Бойцы российской армии ракетным ударом уничтожили американскую РСЗО MLRS в Херсонской области. Кадры публикует Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО американского производства М270А1 MLRS в районе населенного пункта Новотроицкое», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что американская универсальная пусковая установка MLRS была уничтожена. Кроме того, под ракетный удар попала машина сопровождения и порядка 15 украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли освободили от украинских военных село Волчье в ДНР, теперь населенный пункт находится под контролем армии России.
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Элина Позднякова