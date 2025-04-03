МО РФ: 23 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью

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Минувшей ночью системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Отмечается, что шесть вражеских беспилотников уничтожили в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях. Ещё четыре украинских дрона сбили в Калужской области, два — в Белгородской и один — в Смоленской.
В ночь на 3 марта в Орловской и Тульской областях власти объявили ракетную опасность. Об этом сообщали губернаторы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.
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