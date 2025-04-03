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МО РФ: 23 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Минувшей ночью системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что шесть вражеских беспилотников уничтожили в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях. Ещё четыре украинских дрона сбили в Калужской области, два — в Белгородской и один — в Смоленской.

В ночь на 3 марта в Орловской и Тульской областях власти объявили ракетную опасность. Об этом сообщали губернаторы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.

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Дмитрий Кулеба заявил о двойственной политике США по украинскому конфликту
Кулеба: США выкручивают руки Украине и налаживают контакты с Путиным
03 апреля 2025, 10:27

Фото: iStock/sb2010

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Вашингтона в отношении Киева. Он считает, что США ведёт двойственную политику.
«Это сейчас страна (США — прим. ред.), которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь», — цитирует его слова РИА Новости со ссылкой на украинское издание.
По словам Кулебы, сегодняшний вопрос, который касается того, как Киеву выстраивать отношения с Соединенными Штатами, очень сложный. Если ситуация не изменится, то Украине и Европе придётся решать, можно ли вообще рассчитывать хоть в чём-нибудь на Вашингтон, отметил экс-министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон успешно сотрудничает и с Киевом, и с Москвой по поводу урегулирования украинского конфликта.

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Стало известно, дойдут ли ВСУ до Белгорода
Алаудинов: ВСУ не смогут дойти до Белгорода
03 апреля 2025, 10:27

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

ВСУ не смогут дойти до Белгорода. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Мы фиксируем здесь (в Белгородской области — ред.) подразделения ВСУ, которые ранее присутствовали на территории Курской области. Они были выведены, заново сформированы и переброшены уже на этот участок. Это контингент, состоящий из зэков и мобилизованных. Но у них не хватит сил не только дойти до Белгорода, а даже удержаться на приграничье, мы их выбиваем», — рассказал Алаудинов в беседе с NEWS.ru.

Он пояснил, что подразделения ВСУ под Белгородом курируют Силы специальных операций Украины, которые славятся своей хитрой тактикой.

Кроме того, по словам Алаудинова, всех жителей приграничных населенных пунктов уже эвакуировали в безопасные зоны. За счет этого российские военные имеют возможность уничтожать противника без риска ударить по мирным гражданам.

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В Орловской и Тульской областях объявлена ракетная опасность
03 апреля 2025, 05:13

Фото: iStock/vadimrysev

В ночь на 3 марта в Орловской и Тульской областях власти объявили ракетную опасность. Об этом сообщили губернаторы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев в своих telegram-каналх.
В Орловской области опасность введена с 04:17 по московскому времени. За ночь это уже второй случай, когда региону угрожает ракетный удар. Ранее опасность объявляли в 3:20, а отменили в 3:49. Клычков призвал граждан перейти в укрытие или в помещение без окон.

В Тульской области ракетная опасность действовала с 3:31 до 4:24.

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ВО: Индия продолжает поставлять артиллерийские мины ВСУ
03 апреля 2025, 04:57

Фото: iStock/Zeki035

Индия продолжает поставлять артиллерийские мины для украинских вооруженных сил. Об этом сообщает telegram-канал «Военный осведомитель».
«Индия продолжает поставки артиллерийских боеприпасов для ВСУ», — говорится в публикации.

К сообщению были прикреплены фотографии, на которых находятся мины 2024 года выпуска. Боеприпас предназначается для 120-мм минометов.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года украинская армия лишилась почти 2,5 тысячи танков и других бронемашин. К тому же известно об уничтожении свыше 10 тысячи украинских беспилотников.

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Полянский: Украина не успела скрыть следы своих преступлений в Курской области
03 апреля 2025, 04:14

Фото: iStock/IherPhoto

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, украинские власти не успели скрыть следы своих преступлений в Курской области. Об этом дипломат заявил в ходе неформального заседания Совета Безопасности.
«Неожиданный и скрытный характер манёвров позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — сказал Полянский.

К тому же российский политик отметил, что Курская область практически вся освобождена от оккупации ВСУ. Напомним, украинская армия вторглась на территорию РФ 6 августа. В марте российские войска совершили масштабное наступление, в результате которого удалось отбить практически все занятые ВСУ участки.

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