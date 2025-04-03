Стало известно, дойдут ли ВСУ до Белгорода

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)
ВСУ не смогут дойти до Белгорода. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Мы фиксируем здесь (в Белгородской области — ред.) подразделения ВСУ, которые ранее присутствовали на территории Курской области. Они были выведены, заново сформированы и переброшены уже на этот участок. Это контингент, состоящий из зэков и мобилизованных. Но у них не хватит сил не только дойти до Белгорода, а даже удержаться на приграничье, мы их выбиваем», — рассказал Алаудинов в беседе с NEWS.ru.
Он пояснил, что подразделения ВСУ под Белгородом курируют Силы специальных операций Украины, которые славятся своей хитрой тактикой.
Кроме того, по словам Алаудинова, всех жителей приграничных населенных пунктов уже эвакуировали в безопасные зоны. За счет этого российские военные имеют возможность уничтожать противника без риска ударить по мирным гражданам.
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