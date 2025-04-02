Рогов: ВС РФ уничтожили командный пункт беспилотников ВСУ в ДНР

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В Дружковке (ДНР) российские военные ликвидировали командный пункт БПЛА 56-й бригады ВСУ, тем самым лишили противника возможности координации массированных запусков дронов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он отметил, что были убиты и тяжело ранены около двух десятков боевиков, уничтожено большое количество оборудования, включая беспилотные летательные аппараты дальнего действия.
Ранее российский военкор Владимир Романов заявил, что ВСУ пытаются вырваться из Демидовки Белгородской области. Противник смог зайти в населённый пункт, но оказался в ловушке.
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Ранее российский военкор Владимир Романов заявил, что ВСУ пытаются вырваться из Демидовки Белгородской области. Противник смог зайти в населённый пункт, но оказался в ловушке.
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Анастасия Чубина