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Российские войска за сутки ударили по четырём бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщают в Минобороны РФ.
По данным ведомства, бои шли в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня.
За минувшие сутки ВСУ потеряли восемь автомобилей, два пункта управления дронами и более 150 бойцов. Потери противника с момента вторжения в Курскую область составляют свыше 71 570 солдат.
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За минувшие сутки ВСУ потеряли восемь автомобилей, два пункта управления дронами и более 150 бойцов. Потери противника с момента вторжения в Курскую область составляют свыше 71 570 солдат.
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Анастасия Чубина