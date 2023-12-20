МО РФ: Артиллеристам в зоне СВО доставили 1,5 тысячи детских писем и рисунков

Фото: сайт Минобороны РФ
В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащим артиллерийских подразделений группировки войск «Запад» на Купянском направлении доставили 1,5 тысячи детских рисунков и писем. Об этом пишет РИА Новости.
«В течение недели военнослужащим артиллерийских подразделений общевойсковой армии группировки войск «Запад» было доставлено на передовые позиции около 1,5 тысяч писем и рисунков от близких родственников военнослужащих и поддерживающих их детей из различных регионов России», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки войск «Запад» регулярно доставляют почту для военных в зоне СВО, отметили в Минобороны.
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