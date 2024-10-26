МО РФ: бойцы ВС России вывели из строя бронемашины боевиков ВСУ под Курском

Фото: istockphoto/vadimrysev
Российские военные вывели из строя бронемашины боевиков ВСУ на Курском направлении, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что бойцы группировки войск «Север» использовали ударные FPV-дроны.
«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина ВСУ, которая перевозила живую силу противника в приграничном районе Курской области. Обнаруженная цель была атакована и выведена из строя с применением ударных FPV-дронов», — прокомментировали в Минобороны.Там резюмировали, что вторая машина украинских боевиков была ликвидирована прямым попаданием, когда противник захотел забрать свою технику.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
Читайте также:
Rheinmetall: на Украине готов первый завод из четырех по производству танков
Над Орловской и Брянской областями уничтожили четыре украинских БПЛА
В Липецкой области работает ПВО — Артамонов
Никита Кротов