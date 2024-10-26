В Липецкой области работает ПВО — Артамонов

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Противовоздушная оборона работает в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.
«В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА», — сказано в публикации.Чиновник добавил, что на места падения дронов выехали спецслужбы. Губернатор призвал соблюдать правила поведения при красном уровне опасности. Артамонов сделал акцент, что угроза атаки дронов сохраняется. В городе остановили общественный транспорт до стабилизации ситуации.
Кроме того, Артамонов попросил население не выкладывать фото и видеозаписи о последствиях ударов БПЛА, чтобы враг не мог скорректировать новые атаки.
Ранее сообщалось, какой населенный пункт взяли под контроль российские бойцы.
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Никита Кротов