Rheinmetall: на Украине готов первый завод из четырех по производству танков

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На Украине готов первый завод Rheinmetall по производству танков из четырех строящихся оружейных предприятий компании. Об этом заявил глава концерна Армин Паппергер, передает украинское издание ТСН. По его словам, сейчас на заводе обслуживают БМП и танки.
«У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки», — сказал он.Отмечается, что концерн Rheinmetall собирается построить еще три предприятия, включая пороховой завод и завод по производству боеприпасов. Кроме того, по информации издания, компания намерена наладить выпуск комплексов ПВО.
Ранее аналитик Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS сообщил, что западные военные компании оказались главными выгодоприобретателями от конфликта на Украине. По его данным, немецкая Rheinmetall объявила о значительном росте прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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