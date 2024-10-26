Над Орловской и Брянской областями уничтожили четыре украинских БПЛА

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских дрона над Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что попытка вражеской атаки была пресечена около 13:00 мск. Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в своем Telegram-канале, что пострадавших и каких-либо повреждений в результате ликвидации БПЛА не зафиксировано.
На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова