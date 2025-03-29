МО РФ: Киев нарастил удары по российским энергообъектам вопреки обещаниям Зеленского

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Число атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры в Курской и Белгородской областях растёт. Это происходит, несмотря на публичные заявления Зеленского о якобы прекращении нанесения таких ударов.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. В частности, в Белгородской области ВСУ только за один вчерашний день дронами атаковали пять энергетических объектов. Был нанесён удар по трансформатору, в результате чего произошло полное отключение комплектной трансформаторной подстанции. Также были атакованы два объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго», подстанция «Красная Яруга» и высоковольтная линия «Борисовка — Красная Яруга».
В результате этих ударов была повреждена энергетическая инфраструктура, а тысячи мирных жителей региона остались без электричества, подчеркнули в Минобороны.
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В результате этих ударов была повреждена энергетическая инфраструктура, а тысячи мирных жителей региона остались без электричества, подчеркнули в Минобороны.
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Александр Бойцов