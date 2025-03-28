Зеленский: США обсудят с ЕС энергетическое перемирие между Украиной и РФ

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По словам Владимира Зеленского, Соединенные Штаты обсудят с Европой, Турцией и Саудовской Аравией мониторинг энергетического перемирия между Украиной и Россией. Об этом глава киевского режима заявил в ходе эфира национального телемарафона.
«Нам стало известно, что США проведут консультации как с Турцией, так и с Саудовской Аравией относительно их готовности проводить мониторинг. Я пока не знаю результатов этих разговоров. Пока американские партнеры нам об этом не сказали, но они это озвучили, и мы им озвучили, что без мониторинга работать не будет», — сказал Зеленский.
Глава киевского режима отметил, что Вашингтон передал Украине список российских энергетических объектов, по которым нужно прекратить удары с момента публикации документа. Он составлен в ходе второй встречи сторон в Саудовской Аравии.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о том, что соглашение о прекращении огня в Черном море между Россией и Украиной практически готово. Когда оно будет достигнуто, тогда Штаты перейдут к следующему этапу урегулирования конфликта.
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