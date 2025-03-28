В Кремле высказались о моратории на удары по энергетическим объектам Украины

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Если Киев продолжит нарушать достигнутые договоренности, Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на удары по энергетическим объектам Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сейчас ВС РФ выполняют полученный приказ.
«При этом, разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы, наверное, нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры», — сказал Песков.
В понедельник, 24 марта, Россия и США договорились о моратории на удары по энергоинфраструктуре РФ и Украины в течение месяца. При этом в Минобороны России заявляли, что Киев уже нарушал договоренности.
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